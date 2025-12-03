L’entusiasmo è stato il filo conduttore dello scorso week end a Minervino Murge che ha ospitato la 22ª edizione del Campionato Italiano Opes di Taekwon-Do Itf. Grande successo di partecipazione al Palazzetto dello Sport all’evento di cruciale importanza, che ha visto atleti provenienti da tutta Italia sfidarsi non solo per il titolo nazionale, ma anche per la qualificazione ai prossimi impegni internazionali. Il campionato ha confermato Minervino Murge come centro di eccellenza delle arti marziali e come tappa fondamentale per la selezione della squadra azzurra.

L’attesa era alta soprattutto per la selezione del team che parteciperà ai Campionati Europei Itf di Creta previsti nell’aprile 2026. Il bilancio è stato estremamente positivo, con i primi quattro atleti pugliesi che si sono assicurati il prestigioso “Ticket to Crete 2026”: Ferdinando Pistillo (Seniores 18-34), Pasquale Cassatella (Juniores 14-17), Giovanna Pinto (Seniores 18-34), Mariastella Vurchio (Juniores 14-17). «Il Campionato Nazionale di Minervino Murge è stato fondamentale per selezionare i nuovi campioni che saranno protagonisti della stagione 2026 – commenta il presidente Ngb Fitsport Italia, Ruggiero Lanotte – Chi sarà scelto parteciperà sia ai Campionati Europei di Creta che a numerose manifestazioni internazionali in giro per l’Europa».

Archiviata la fase selettiva, lo sguardo è già rivolto al prossimo importante appuntamento: domenica 21 dicembre si terrà il primo raduno del Team Italia. Questo meeting sarà decisivo per chiudere la rosa definitiva degli atleti che andranno a comporre la squadra nazionale. Il raduno si svolgerà in occasione della XII edizione del Trofeo delle Nazioni. Sarà l’occasione per prepararsi al meglio in vista del prestigioso Campionato Europeo a Creta, in programma dal 19 al 25 aprile 2026. «Siamo orgogliosi di ospitare una delegazione così numerosa – dice il direttore tecnico, master Giuseppe Lanotte -. Questo è un segnale forte e positivo per il Taekwon-Do italiano e per la nostra Puglia. Il livello agonistico di questa edizione è stato eccezionale».

A garanzia di un giudizio tecnico ineccepibile e dell’imparzialità in tutte le aree di gara, c’è stata una lunga formazione e preparazione del team arbitrale locale. Il capo arbitri e il responsabile locale sottolineano l’importanza di questo lavoro di squadra: «La nostra squadra è composta da giudici esperti e tecnici – precisa Giuseppe Garofoli -. È fondamentale garantire correttezza, imparzialità e professionalità, e siamo pronti a farlo, anche grazie al supporto degli arbitri ospiti provenienti da varie regioni. Ho curato la preparazione del team arbitrale locale, assicurandomi che ogni arbitro padroneggi appieno il regolamento, per dare una valutazione professionale».

Il Campionato Italiano si è chiuso, lasciando a Minervino Murge l’entusiasmo per lo sport e la consapevolezza di aver lanciato i talenti che rappresenteranno l’Italia a livello europeo. «Accogliere atleti da tutta Italia nella nostra città è un onore e una gioia immensa – dice l’istruttore minervinese Ferdinando Pistillo -. In tanti hanno riempito il Palazzetto dello Sport per vivere l’energia e la bellezza di questa nobile arte marziale».