Associazione Industriali della Sesta Provincia Pugliese – rende nota la richiesta formale inviata all’Amministrazione Comunale Cannito affinché gli imprenditori possano conoscere ed essere coinvolti attivamente nella definizione delle linee strategiche del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Barletta, con particolare riferimento alle tre aree economiche strategiche della città:

• Zona Industriale di Via Trani,

• Zona Artigianale di Via Callano,

• Zona Commerciale di Via Foggia.

Il PUG, attualmente in fase di elaborazione, costituisce un provvedimento storico per la pianificazione e lo sviluppo del territorio. Un passaggio che determinerà il futuro economico, produttivo e occupazionale della città e dell’intera Provincia BAT per i prossimi decenni.

“Il tema del PUG è considerato di fondamentale importanza nella nostra Associazione – dichiara il Presidente Ruggiero Cristallo – ed è per questo che abbiamo rinnovato all’Amministrazione la richiesta di partecipare attivamente alla sua definizione. Abbiamo già trattato questo punto nel Contratto con gli Imprenditori sottoscritto l’8 giugno 2022 e oggi, più che mai, riteniamo indispensabile offrire le nostre competenze e la nostra visione.”

ASSINPRO sottolinea come la partecipazione del mondo imprenditoriale sia cruciale per impostare una pianificazione urbanistica coerente con le esigenze reali delle imprese e dei lavoratori, assicurando:

• crescita economica sostenibile,

• attrattività per nuovi investimenti,

• sviluppo di aree produttive al passo con gli standard moderni,

• opportunità concrete per le nuove generazioni.

“La voce degli imprenditori è decisiva per costruire il futuro economico della città – prosegue Cristallo –. Per questo abbiamo espresso la nostra piena disponibilità a offrire contributi, osservazioni e proposte migliorative, frutto dell’esperienza diretta maturata sul campo.”

ASSINPRO confida in un pronto riscontro da parte dell’Amministrazione Comunale e in una convocazione ai tavoli di programmazione, nel segno del dialogo e della collaborazione istituzionale già avviata negli ultimi mesi.