Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Consulta per la Salvaguardia dell’Ambiente in merito al piano di rigenerazione urbana a Barletta:
«La Consulta per la Salvaguardia dell’Ambiente, del Territorio e dei Beni Culturali del Comune di Barletta, nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 32 del Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione, ha esaminato la proposta di deliberazione n. 143/2025 riguardante il recepimento della Legge Regionale n. 36/2023.
All’esito dell’analisi, l’organismo ha espresso parere di contrarietà al provvedimento nella sua formulazione attuale. Tale posizione non nasce da un rifiuto preconcetto della rigenerazione urbana, di cui si riconosce l’opportunità, ma dal rilevamento di criticità sostanziali che rischiano di trasformare uno strumento di tutela ambientale in una operazione di cassa e di densificazione cementizia, a discapito della vivibilità urbana.
Le nostre osservazioni critiche, dettagliate nel parere inviato all’Amministrazione, si concentrano su punti fondamentali per il futuro della città:
- Stop alla Monetizzazione “Obbligatoria”: Invitiamo a rivedere la proposta che rende obbligatoria la monetizzazione degli standard urbanistici. In una città densa come Barletta, la priorità deve essere il reperimento di spazi verdi e drenanti, non l’incasso di oneri. Chiediamo che la monetizzazione diventi un’opzione “residuale”, applicabile solo quando è tecnicamente impossibile cedere aree fisiche. I soldi non assorbono CO2, gli alberi sì.
- Dati Demografici Reali: La proposta si basa su previsioni di crescita della popolazione smentite dai dati ISTAT, che certificano una sostanziale stabilità demografica.
- Chiarezza sull’Edilizia Sociale (ERS): Non è condivisibile la scelta di concedere subito incentivi volumetrici rimandando a data da destinarsi le regole per l’Edilizia Residenziale Sociale. Senza regole certe contestuali si corre il serio rischio di sottrarre alla comunità un’importante opportunità in termini di diritto alla casa.
- Tutela Ambientale Vera: La compensazione per la mancata de-impermeabilizzazione, fissata a soli 70 €/mq, è sottostimata. Tale importo va adeguato al “Prezziario Regionale per le Opere Pubbliche” vigente per la realizzazione di verde attrezzato di alta qualità, per rendere la creazione di aree verdi l’opzione più vantaggiosa per chi desidera sfruttare l’opportunità offerta dal recepimento della legge Regionale n. 36/2023; non il contrario.
- Vincolo delle Risorse: I proventi derivanti dalle eventuali monetizzazioni devono essere vincolati esclusivamente alla creazione di nuovi parchi urbani e al “depaving” (rimozione asfalto), vietandone l’uso per opere di manutenzione ordinaria.
Nel trasmettere queste osservazioni, la Consulta per la Salvaguardia dell’Ambiente, del Territorio e dei Beni Culturali esprime il forte auspicio che l’Amministrazione Comunale e il Consiglio Comunale vogliano accogliere i suggerimenti migliorativi proposti, emendando il testo della delibera. Solo correggendo queste distorsioni potremo trasformare il “Salva Casa” da rischio speculativo a vera opportunità di rigenerazione sostenibile per Barletta».