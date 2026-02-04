Nei giorni scorsi i volontari dell’associazione Dico NO alla Droga Puglia sono tornati attivamente sul territorio con un’importante iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione: la distribuzione degli opuscoli informativi dal titolo “La Verità sulla Droga”.

L’attività si è svolta nelle vie di Barletta, dove i volontari hanno incontrato cittadini e commercianti, offrendo materiale informativo chiaro e accessibile sugli effetti delle droghe e sui rischi legati al loro consumo. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere una corretta informazione, ritenuta uno strumento fondamentale per favorire scelte consapevoli e responsabili, soprattutto tra i più giovani.

Gli opuscoli distribuiti fanno parte di una campagna internazionale di prevenzione che punta a fornire dati reali e verificabili, lontani da allarmismi o giudizi, affinché ogni persona possa conoscere i fatti e comprendere le reali conseguenze dell’uso di sostanze stupefacenti.

Come sottolineava l’umanitario L. Ron Hubbard: “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione”. Un principio che guida da sempre l’impegno dei volontari di Dico NO alla droga Puglia, convinti che la conoscenza sia la base per costruire una società più sana e libera dalle dipendenze.

L’associazione continuerà anche nei prossimi mesi le proprie attività informative sul territorio romagnolo, con l’intento di raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini e contribuire concretamente alla prevenzione.

Per maggiori informazioni sulle attività dell’associazione è possibile contattare Dico NO alla droga Puglia all’indirizzo email [email protected] o visitare il sito www.noalladroga.it.