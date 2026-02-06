Il Sindaco di Barletta Mino Cannito esprime solidarietà nei confronti del giornalista Adriano Antonucci a cui è stata distrutta l’auto:

«La più sincera solidarietà e vicinanza umana al giornalista 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐮𝐜𝐜𝐢, del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno e di barlettaviva.it, la cui auto è stata distrutta da un incendio in via Sant’Antonio. Confido nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché si possa fare luce sull’accaduto. Sono al fianco di chi, con professionalità e passione, racconta la nostra città. Ad Adriano va tutto il mio sostegno e quello dell’Amministrazione Comunale».