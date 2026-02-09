Proseguono a Palazzo di Città gli incontri del Sindaco Cosimo Cannito con le giovani eccellenze barlettane distintesi nello studio e nell’iter formativo professionale. Stavolta il primo cittadino ha ricevuto nella sede istituzionale Marianna Bracco che a Trieste ha conseguito, con il massimo dei voti, la laurea triennale in Comunicazione Interlinguistica Applicata e la magistrale in Traduzione specialistica e interpretazione di conferenza.

Un successo corroborato dal “Premio America Giovani” (riconoscimento attribuito dalla Fondazione Italia USA e dalla Camera dei Deputati ai 1000 neolaureati italiani più meritevoli) e dalla borsa di studio assegnatale dalla medesima Fondazione affinché possa seguire il master in “Leadership per le relazioni internazionali e per il Made in Italy”. Sempre in chiave futura, pertinente sottolineare l’imminente tirocinio lussemburghese che la attende al Dipartimento di Traduzione del Parlamento Europeo.

Dal Sindaco Cannito: «Sentimenti di autentica, convinta ammirazione per il desiderio di affermazione che anima la giovane Marianna alla quale rivolgo i migliori auguri per l’avvenire. Poggiando su basi così solide, ogni esperienza professionale le svelerà certamente risultati lusinghieri e soddisfazioni. Corrispondano, la vitalità e l’intraprendenza che contraddistinguono la sua personalità, un modello da emulare per affermarsi nello studio e nel sempre più complesso universo lavorativo».