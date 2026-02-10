Si comunica che, in occasione della festa liturgica della B.V.Maria di Lourdes, che cade mercoledì 11 Febbraio, si muoverà una processione organizzata dalla Parrocchia Santo Sepolcro. L’ufficio Traffico ha emesso una ordinanza che disciplina il traffico durante lo svolgimento della processione.
Viene, pertanto istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 18 alle 22 sul seguente percorso: Corso Vittorio Emanuele (tratto stradale compreso da Corso Garibaldi a Via Consalvo da Cordova), Corso Garibaldi (tra Corso Vittorio Emanuele a Via Pier delle Vigne), Via Pier delle Vigne, Piazza Moro (da Via Pier delle Vigne ad ingresso Via Consalvo da Cordova), Via Consalvo da Cordova. Durante la processione è istituito anche il divieto di transito.
Sempre da mercoledì 11, su via Giacomo Leopardi (da Viale Manzoni a Via D’Annunzio), è istituito il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati della carreggiata, dalle ore 07 alle ore 17 per posa di cavi elettrici interrati.
Nei giorni 11 e 12 febbraio, infine, dalle ore 07 alle 16, è istituito il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati della carreggiata, su Via Chieffi (civici 57-59) per chiusura cantiere.