Madame annuncia il Madame Tour Estate 2026. Quest’estate la cantautrice sarà protagonista sui palchi dei principali festival italiani. I biglietti sono disponibili da oggi alle ore 18.00 su ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, il tour toccherà alcuni dei più importanti festival italiani.

Madame inizierà il 3 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano, proseguirà il 6 luglio al Flowers Festival a Collegno, il 9 luglio al Live in Genova Festival a Genova, il 12 luglio all’Anima Festival a Cervere, il 27 luglio al Villafranca Festival 2026 a Villafranca, il 29 luglio all’Udine Vola 2026 a Udine, il 3 agosto allo Zoo Music Fest a Pescara, il 9 agosto all’Arena della Regina a Cattolica, l’11 agosto al Villa Bertelli Live a Forte dei Marmi, il 12 agosto al Castiglioncello Festival a Castiglioncello.

Il tour proseguirà poi in Puglia con la tappa del 23 agosto all’Arena Bianca a Ostuni, seguita dal concerto del 25 agosto al Fossato del Castello a Barletta. Le ultime date saranno il 2 settembre al Vicenza in Festival a Vicenza, l’11 settembre al Dream Pop Fest di Palermo e, infine, il 13 settembre al Festival Taormina Arte di Taormina.