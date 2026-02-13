Dopo il grave incidente sul lavoro verificatosi a Corato giovedì mattina, ed il ferimento ad una gamba di un operaio di 57 anni in via Capra, altri tre sono stati registrati nella sola giornata di oggi, venerdì 13 febbraio. Il primo è avvenuto a Barletta dove un operaio di 56 anni ha riportato una contusione toracica: era al lavoro su una gru e stava caricando un container quando lo stabilizzatore sarebbe sprofondato nell’asfalto facendo precipitare il carico sulla cabina di guida della gru. Le sue condizioni comunque non sarebbero gravi. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti della polizia. Incidente sul lavoro anche all’aeroporto di Bari dove un operaio di 47 anni è precipitato nel vuoto da un’altezza di oltre tre metri. E’ successo durante l’esecuzione di prove di laboratorio. L’operaio è precipitato dalla scala sui si trovava per l’intervento. Subito soccorso, l’uomo è stato trasferito al Policlinico di Bari. Indaga la polizia. Infine a Monopoli, sempre questa mattina, un 61enne è rimasto vittima di un incidente avvenuto mentre stava lavorando in via La Pira. Secondo quanto appreso avrebbe riportato un grave trauma con lesione che va dalla coscia all’addome fino a sotto il torace. Dopo il trasferimento all’ospedale di Monopoli, anche il 61enne è stato portato al Policlinico barese.