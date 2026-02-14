Anche la Città di Barletta aderisce alla Giornata Internazionale della Sindrome di Angelman (International Angelman Day – IAD) che si tiene il 15 febbraio di ogni anno per sensibilizzare sulla rara patologia neurologica genetica, che colpisce circa un nato su 15.000-20.000. La data, fissata nel mese delle malattie rare, richiama il cromosoma 15, la cui alterazione causa la sindrome.

La malattia è purtroppo caratterizzata da ritardo mentale grave, assenza di linguaggio, disabilità motorie, epilessia e disturbi del sonno. In tutto il mondo si organizzano convegni, incontri medici e si illuminano monumenti al fine di aumentare la consapevolezza, promuovere la ricerca scientifica, sostenere le famiglie.

A tal proposito gli alunni della classe 2D della scuola Rita Levi Montalcini – I. C. Giovanni Paolo II, mossi da grande sensibilità e da una grande senso civico, convivendo quotidianamente con una compagna affetta da tale sindrome, hanno scritto una lettera al Sindaco Cannito, raccontando della loro amica e chiedendo, non solo di aderire all’iniziativa, ma anche il desiderio di poter presentare la loro compagna. Il Sindaco ha dato immediato seguito alla richiesta dei ragazzi e nella giornata odierna si è recato presso il plesso di via Casale della Scuola Montalcini per incontrare i ragazzi e annunciare loro che la facciata del Teatro Curci la sera di Domenica 15 sarà illuminata di blu, colore simbolo della patologia.