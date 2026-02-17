Sarà un confronto aperto tra magistrati, avvocati e cittadini quello che andrà in scena venerdì 20 febbraio alle 18:30 a Barletta, nell’auditorium Pietro Mennea dell’Itett «Cassandro – Fermi – Nervi» di via Madonna della Croce 165. L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Barletta Andria Trani ha organizzato un incontro dal titolo «Riforma Nordio, verso il referendum. È giusto modificare la Costituzione della Repubblica Italiana?», per offrire alla cittadinanza uno spazio di informazione e dibattito in vista della consultazione referendaria.

Ad aprire i lavori sarà il presidente dell’Omceo, Benedetto Delvecchio, mentre la moderazione è affidata al giornalista Nico Aurora. Il panel dei relatori vede la partecipazione di Roberta Moramarco, giudice del Tribunale di Bari, Giovanni Lucio Vaira, sostituto procuratore di Trani, e degli avvocati del foro di Trani Mario Malcangi e Francesco Montingelli.

La scelta della sede non è casuale. Il presidente Delvecchio ha spiegato di aver voluto optare deliberatamente per «un luogo prettamente giovanile come una scuola», con l’obiettivo di aprire il confronto anche agli studenti e ascoltare le loro posizioni su un appuntamento che definisce cruciale per la vita democratica del Paese.

Il numero uno dell’Omceo non ha nascosto le ragioni che spingono la categoria medica a occuparsi di un tema apparentemente lontano dalla professione sanitaria. «Ci sono momenti durante i quali tutte le donne e gli uomini sono chiamati ad esprimere la propria posizione per fatti che attengono alla vita di ognuno di noi», ha dichiarato Delvecchio, aggiungendo che i medici sono «molto spesso chiamati nelle aule di giustizia per situazioni che non sempre poi si rivelano veritiere». Da qui la volontà di arrivare preparati al voto referendario, con un evento che Delvecchio definisce «momento informativo e di dibattito al fine di poter al meglio rispondere al quesito referendario».