Sono sei gli istituti di Barletta in cui verranno effettuati importanti lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Si tratta delle scuole candidate dall’Amministrazione comunale all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’erogazione di contributi in favore degli enti locali finalizzati all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio in edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

La Giunta Comunale, nella seduta del 24/02/2026, ha approvato i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) degli interventi, Gli istituti sono : “Musti – Dimiccoli” (Via Palestro 84), “Pietro Mennea” (Via Canosa 161), “Modugno – Moro” (Via Dimiccoli 219), “E. Fieramosca” (Via Botticelli 2), “M. D’azeglio – De Nittis” (Via Libertà 20/a), “Baldacchini – Manzoni” (Viale Marconi 12). Il costo complessivo per tutti gli interventi è di €1.330.000. Secondo l’avviso pubblico del MIM i lavori devono essere appaltati e aggiudicati entro il 30 aprile e conclusi entro il 31 dicembre 2026.

«Continua l’impegno di questa Amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Cannito – finalizzato a rendere le nostre scuole più moderne, sicure e accoglienti. E’ una attività a 360 gradi che spazia dalla creazione e riqualificazione di campi di gioco e palestre ad adeguamenti dell’impiantistica che ci permettono di mettere a disposizione dei nostri ragazzi strutture efficienti, sostenibili e pienamente conformi agli standard di sicurezza. Interventi in qualche caso invisibili, ma fondamentali per assicurare ambienti scolastici all’altezza delle esigenze di oggi. Continueremo su questa strada con la stessa attenzione verso le famiglie, gli studenti e tutto il personale scolastico».