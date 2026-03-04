“La seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Sanità sulle nuove strutture sanitarie della Bat, arrivata su mio impulso, ha ridato slancio agli iter burocratici e progettuali per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria, di quello del Nord Barese a Bisceglie e della nuova piastra oncoematologica del “Dimiccoli” di Barletta. La strada da percorrere è ancora lunga, ma ora bisogna cambiare marcia per rispondere in fretta alle istanze della comunità della Bat”. Così il presidente del gruppo consiliare Per la Puglia, Ruggiero Passero.

NUOVO OSPEDALE DI ANDRIA

“Per il nuovo ospedale di Andria, abbiamo appreso da tecnici e direzione sanitaria che è in corso la verifica del progetto esecutivo. Secondo quanto emerso nel corso della seduta, tale verifica si concluderà entro un mese. Successivamente si potrà procedere con il bando di gara per l’affidamento dei lavori che, secondo quanto riferito dalla Asl Bt, sarebbe stato già approntato. Per evitare nuovi intoppi e l’insorgere di ulteriori problematiche, ho consigliato alla direzione generale della Asl di coinvolgere i medici primari e i direttori di struttura al fine di recepire, in questa fase così delicata, i loro accorgimenti. Così facendo si potrà arrivare, una volta realizzata, ad una immediata e piena operatività della struttura”.

OSPEDALE NORD BARESE

“Dopo la firma, nei giorni scorsi, dell’accordo tra ministero della Salute e Regione per il finanziamento statale di 183 milioni, nella giornata di ieri è stata approvata dalla giunta regionale la delibera che sancisce l’impegno della Regione Puglia al cofinanziamento di 9.6 milioni di euro. In questo momento sono in corso le valutazioni circa la formula da adottare per la procedura di gara. La direzione della Asl si è detta quasi pronta per il bando integrato (esecutivo + affidamento lavori) ma, l’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia ha riferito che si stanno esaminando aspetti tecnici che possano accorciare i tempi.

PIASTRA ONCOEMATOLOGICA BARLETTA

“Il Rup ha comunicato l’aumento dei costi di realizzazione dell’opera, passati dai 6,2 milioni già a disposizione agli 8.6 attuali. Alla base degli aumenti, oltre ai costi dei materiali, anche la composizione del terreno dove sorgerà la struttura che necessiterà di fondamenta rafforzate. Per questo motivo, ho chiesto all’assessore Pentassuglia di poter disporre di somme aggiuntive per il completamento dell’opera e per l’acquisizione delle tecnologie sanitarie utili a rendere subito operativa la struttura”.

“Il percorso che porterà alla nascita delle nuove strutture è ancora lungo e difficile, il mio impegno sarà quello di vigilare sul rispetto delle tempistiche e sul rispetto di tutte quelle prerogative che possano portare ad un percorso lineare e senza più intoppi. La comunità della Bat non può più aspettare”.