La presentazione del progetto e la consegna dei lavori della nuova caserma dei Vigili del Fuoco della Provincia Barletta-Andria-Trani sarà al centro di un evento che si terrà Lunedì 9 marzo alle ore 10:30 presso Palazzo San Domenico a Barletta.

Come è noto la struttura sorgerà nell’area ex mattatoio comunale di Via Andria (costo di circa 14 milioni di euro) ed è frutto di un proficuo impegno interistituzionale tra Ministero dell’Interno, Comuni, Agenzia del Demanio regionale. La consegna dei lavori ( la cui conclusione è prevista per fine 2028) vedrà la presenza del Sen. Dario Damiani, promotore dell’iniziativa, del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture Tullio Ferrante, del Prefetto della Provincia BAT Flavia Anania, del Comandante dei Vigili del Fuoco BAT Mirko Canestri, di Bernardo Lodisposto, Presidente BAT e dei Sindaci di Barletta, Andria e Trani, Cosimo Cannito, Giovanna Bruno e Amedeo Bottaro. Interverrà anche il Commissario dell’opera Lorenza dell’Aera, il responsabile Unico procedimento Angelo Labellarte e il Direttore dei lavori Daniele Rangone.

«L’Amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Cannito – ha sostenuto con convinzione la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco riconoscendone il valore strategico della funzione in ordine ai compiti di Protezione civile».

«Il progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco – ha sottolineato il Consigliere regionale Marcello Lanotte – è un esempio virtuoso di come una comunità possa lavorare insieme per migliorare i propri servizi essenziali a tutti i cittadini».