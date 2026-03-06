Giovedì 5 marzo, presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Musti-Dimiccoli di Barletta, si è tenuta la cerimonia conclusiva del percorso di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo, iniziativa che ha visto protagonisti gli alunni delle classi quarte della scuola primaria e delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado.

Il progetto, avviato nel mese di gennaio, ha previsto incontri formativi con le rappresentanti dell’Osservatorio Giulia e Rossella – Centro Antiviolenza ONLUS di Barletta ed è stato finalizzato a promuovere tra i più giovani una cultura del rispetto, dell’ascolto e della responsabilità, anche nelle relazioni digitali. Durante il percorso gli studenti hanno realizzato elaborati grafico-pittorici, poesie e cartelloni, riflettendo sul tema:“Come posso essere io, ogni giorno, un compagno che aiuta, protegge e non ferisce gli altri, anche online?”.

All’evento hanno preso parte il dott. Ludovico Abbaticchio, Garante regionale dei Diritti del Minore della Regione Puglia, la dott.ssa Debora Ciliento, Assessora regionale all’Ambiente e al Clima, don Leonardo Sgarra, parroco della Parrocchia dello Spirito Santo, e l’avvocata Laura Pasquino, rappresentante dell’Osservatorio Giulia e Rossella – Centro Antiviolenza ONLUS di Barletta. Nel corso della manifestazione sono stati presentati i lavori realizzati dagli studenti, momento che ha rappresentato il culmine di un percorso educativo e di riflessione condiviso, volto a sensibilizzare ragazzi e famiglie sul valore del rispetto, dell’inclusione e della collaborazione tra scuola e territorio.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno educativo dell’Istituto Comprensivo Musti-Dimiccoli, guidato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Addolorata Lionetti, che da sempre promuove percorsi formativi e attività di sensibilizzazione sui temi della legalità, del rispetto e della tutela dei diritti dei minori. Attraverso iniziative come questa, la scuola continua a lavorare per costruire ambienti educativi sicuri, accoglienti e inclusivi, in cui ogni alunno possa sentirsi ascoltato e valorizzato, contribuendo a prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo grazie alla partecipazione attiva e alla consapevolezza.