Il Sindaco Cosimo Cannito ha consegnato l’encomio cittadino alla dottoressa in giurisprudenza Vittoria Corvasce che ha recentemente ottenuto il ”Premio America Giovani”. Si tratta di un prestigioso riconoscimento conferito dalla Fondazione Italia USA ai neolaureati delle università italiane che si sono distinti per merito accademico e qualità del percorso di studi. L’iniziativa è volta a valorizzare le eccellenze italiane e a favorire il dialogo e la cooperazione internazionale tra Italia e Stati Uniti.

Il Sindaco ha voluto esprimere, a nome dell’intera cittadinanza, il più sincero e sentito compiacimento per il prestigioso riconoscimento internazionale in quanto ha saputo portare il nome della nostra città oltre i confini dimostrando che talento, passione e senso civico possono generare risultati straordinari.

«Il tuo successo – ha dichiarato Cannito – non è soltanto personale: è un orgoglio collettivo che rafforza il valore della nostra comunità. Il mio augurio è che il tuo percorso continui a ispirare le nuove generazioni e a testimoniare quanto sia possibile raggiungere traguardi eccellenti partendo dalle nostre radici».