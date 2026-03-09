Il miglior clima in Italia è a Bari. E al secondo posto c’è subito la provincia di Barletta-Andria-Trani. A sostenerlo è l’indagine sul clima realizzata dal quotidiano IlSole24Ore, sui dati forniti da 3Bmeteo, e che fotografa il benessere climatico nei 107 capoluoghi di provincia italiani sulla base di 16 parametri relativi al periodo tra il 2015 ed il 2025. Negli ultimi dieci anni, dunque, Bari e BAT hanno avuto il clima migliore. Dando uno sguardo nel dettaglio, la BAT è 15^ per ore di sole al giorno, 91^ per Notti Tropicali, 49^ per Caldo Estremo, e poi ancora 9^ per Umidità Relativa, 2^ per Circolazione d’aria, 12^ per Brezza Estiva e 4^ per intensità delle piogge. Il punteggio complessivo è 747,6, mentre Bari è poco più avanti con 760,2 punti. Le due province messe a confronto offrono un quadro degli indicatori molto simile, inevitabilmente anche per vicinanza geografica. Sul terzo gradino del podio c’è Pescara. Bari e BAT portano alta la bandiera della Puglia staccando nettamente le altre quattro province. Brindisi è 11^, di poco fuori dalla top10. Più staccate le altre: 43° posto per Foggia, 52° per Lecce, mentre la provincia di Taranto è 60^.