L’Amministrazione comunale intende realizzare in data 31 Marzo 2026 un evento promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione della “Giornata Nazionale del Made in Italy”.

Il 15 aprile di ciascun anno si festeggia la Giornata nazionale del Made in Italy, celebrata nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, avvenuta il 15 aprile 1452. Pertanto, su tutto il territorio nazionale, si svolgono numerosi eventi promossi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione della “Giornata Nazionale del Made in Italy”, ricorrenza annuale istituita per celebrare e promuovere la creatività e l’eccellenza dei prodotti italiani, che vede coinvolte istituzioni, istituzioni scolastiche, imprese e associazioni.

La Giornata è stata istituita con la Legge Quadro n. 206/2023 sulla Tutela del Made in Italy che ha quale obiettivo il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell’eccellenza qualitativa del made in Italy. Enti statali, regionali e locali lavoreranno insieme per rafforzare i settori chiave che rappresentano il cuore del Made in Italy, mirando a promuovere la nostra terra e le sue peculiarità anche all’estero. Questo sforzo condiviso si basa su una visione di futuro sostenibile e inclusivo, dove le pratiche artigianali vengono preservate e il lavoro di giovani e donne è valorizzato e incoraggiato.

Su impulso dell’Assessorato alle Attività produttive ed economiche, il Comune di Barletta ha voluto candidarsi per promuovere un’iniziativa al fine di partecipare alla prossima Giornata nazionale del Made in Italy, per celebrare e valorizzare le imprese presenti sul proprio territorio, attraverso una giornata che faccia scoprire in mattinata, tramite l’apertura delle aziende, e poi, nel pomeriggio, attraverso una tavola rotonda con gli imprenditori, il racconto e le testimonianze del percorso di crescita delle imprese produttive barlettane che le ha portate dalla tradizione all’innovazione e ad una evoluzione del proprio processo di produzione.

La Giornata dal titolo “Made in Italy tra identità e innovazione: Barletta e le produzioni di eccellenza” avrà come obiettivi:

riconoscere al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione, anche in relazione al suo patrimonio identitario;

sensibilizzare l’opinione pubblica promuovendo la tutela del valore e delle qualità uniche delle opere e dei prodotti italiani;

incoraggiare le nuove generazioni stimolando i giovani a intraprendere professioni artigianali e creative legate alle eccellenze manifatturiere italiane.

Il fine è quello di dimostrare che anche sul territorio di Barletta sono presenti eccellenze italiane e che attraverso la modernizzazione dei processi produttivi si può continuare a crescere e ad essere apprezzati in tutto il mondo, facendo della sostenibilità e della valorizzazione delle competenze artigianali i pilastri su cui costruire il futuro del Made in Italy.

In relazione alla tipologia dell’iniziativa sopra descritta i titolari di aziende che negli anni hanno sviluppato il loro processo produttivo innovandolo rispetto al passato , possono presentare manifestazione di interesse per partecipare alla giornata del “Made in Italy”.

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di consentire alle Aziende presenti sul territorio di Barletta di partecipare alla predetta giornata dapprima mediante un open day che, nella mattinata del 31 marzo 2026, permetterà la visita da parte di scuole presenti sul territorio e giovani cittadini del proprio impianto produttivo e di partecipare, poi, alla tavola rotonda che si terrà nel pomeriggio presso la Sala Rossa “Vittorio Palumbieri” del Castello di Barletta dello stesso giorno ove illustrare il processo di produzione innovativa che le ha portate ad evolversi e ad ampliarsi rispetto al passato.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Per la partecipazione al presente avviso i soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ore 23:59 del 17.03.2026), tramite PEC indirizzata a: [email protected] con la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA “GIORNATA DEL MADE IN ITALY” IN DATA 31 MARZO 2026”, con allegata documentazione fotografica dell’evoluzione storica aziendale.

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante. Allo scopo potrà essere utilizzato il format presente nella sezione news del sito www.comune.barletta.bt.it