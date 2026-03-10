Riceviamo e riportiamo un messaggio della signora Margherita Caracciolo in merito ad alcuni commenti da lei rilasciati sotto servizi e trasmissioni pubblicati sulla pagina Facebook di Telesveva:

“Con riferimento ad alcuni contenuti da me pubblicati sui social nei mesi di settembre e ottobre 2025, rivolgo le mie scuse al dott. Roberto Straniero e alla dott.ssa Rosa Cascella per le espressioni utilizzate ritenute offensive e inappropriate, nonché idonee a recare pregiudizio alla loro immagine personale e professionale. Preciso di avere provveduto alla rimozione dei post e commenti oggetto di contestazione e mi impegno, per il futuro, a evitare qualunque ulteriore commento o riferimento che possa avere contenuto denigratorio o offensivo nei loro confronti”.