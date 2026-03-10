Sabato 14 marzo 2026, alle 10:30 a Palazzo Della Marra, si concluderà con un evento pubblico il progetto di ricerca “Arte e natura su prescrizione: il patrimonio per il benessere delle donne e della comunità”, approvato dall’Università di Foggia in collaborazione con il Comune di Barletta.

Il progetto, guidato da Lucia Anna Rutigliano, direttrice scientifica e dottoranda in Medical Humanities and Welfare Policies presso l’Università di Foggia, ha sperimentato percorsi di social prescribing gender-sensitive, valorizzando il patrimonio locale e favorendo l’inclusione sociale delle partecipanti. Durante l’evento, il pubblico potrà conoscere i risultati del progetto pilota e ascoltare testimonianze di professionisti e partner coinvolti. Saranno inoltre presentate proposte per eventuali sviluppi e programmazioni future. Prevista infine una performance poetica d’immagine delle donne partecipanti al progetto.

Con la Direttrice scientifica del progetto Lucia Anna Rutigliano, interverranno per l’Amministrazione comunale l’Assessora ai Servizi Sociali Magdala Spinazzola e il Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali Savino Filannino. Presenzieranno, inoltre, il dirigente Filippo Antonio Iovine e il dottor Michele Lopane del Dipartimento Salute Mentale, la psicologa Marinella Di Gioia della Fondazione Lamacchia, la presidente del Ctg Léontine Antonella Edvige Larosa, l’architetto Rosanna Rizzi e la psicologa Maria Filograsso.

Per informazioni: WhatsApp 333 2079085 o una mail a [email protected]