Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Marcello Lanotte:

“Oggi abbiamo avuto conferma del disinteresse totale della Giunta per la città di Barletta. Un dato che è emerso con chiarezza durante l’audizione in V Commissione, che avevo richiesto assieme al collega Passero, per capire se ci fosse la disponibilità finanziaria della Regione a coprire i costi per interventi di messa in sicurezza di una parte della costa Levante del litorale di Barletta.

Come è noto, parliamo di un tratto di strada che il mese scorso è stato divorato dal fenomeno dell’erosione costiera ed è molto importante per Barletta: d’estate è un’arteria utilizzatissima e anche d’inverno perché collega la città alla zona industriale. Ebbene, il contributo della Regione è indispensabile perché il Comune non ha la possibilità di far fronte alle spese in questo momento.

Ma non abbiamo contezza di nulla perché mancava la parte politica, ovvero la Giunta. Una gravissima mancanza di rispetto nei confronti di un’intera città, perché solo la Provincia ha riferito di essere in attesa dei progetti sull’erosione costiera per approvarli. Ma sul tema urgente, che è il ripristino della strada, nessuna risposta”.