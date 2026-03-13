Un confronto sulle buone pratiche in tema di conferimento di rifiuti solidi urbani e per il servizio di raccolta differenziata. Questi sono stati i temi discussi nel corso della riunione operativa svoltasi presso il Presidio ospedaliero “Mons. Raffaele Dimiccoli” di Barletta.

L’incontro è servito anche per delineare percorsi di aggiornamento tecnico per il personale socio-sanitario della Asl Bt, della SanitaService e delle aziende che svolgono attività di service all’interno del nosocomio barlettano.

Alla riunione hanno preso parte con il Direttore sanitario Emanuele Tatò, il Direttore amministrativo dei Presidi ospedalieri dell’Asl Bt, Giuseppe Mastrodomenico e l’Amministratrice unica della SanitaService Bat, Annachiara Rossiello, con la Presidente del Consiglio di Amministrazione della Bar.Sa. S.p.A. di Barletta, Alessia De Finis.

“L’incontro presso il P.O. “Dimiccoli” di Barletta – hanno sottolineato i partecipanti – ha permesso non solo di focalizzare l’attenzione sullo stato dell’arte ma, grazie alla disponibilità raccolta sia dalla SanitaService che da Bar.Sa. S.p.A. di pianificare una serie di incontri per l’aggiornamento e l’adeguamento delle modalità di raccolta e deposito di questi rifiuti all’interno dell’area destinata a tale servizio all’interno del nosocomio barlettano. L’obiettivo condiviso è stato quello di tracciare una strada comune nella corretta gestione del ciclo dei rifiuti, non solo per il raggiungimento di una riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, ma anche quella di un incremento del recupero e riciclaggio con riferimento sia ai rifiuti urbani che ai rifiuti speciali. Per raggiungere questi obiettivi è necessario che tutti i protagonisti della gestione dei rifiuti lavorino in modo sinergico verso una governance più efficace, migliorando le buone pratiche che fino ad oggi hanno contraddistinto la raccolta dei rifiuti all’interno dell’ospedale”.