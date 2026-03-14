Per consentire lavori di scavo necessari alla posa dei cavi di potenziamento della rete elettrica, con ordinanze dirigenziali dell’Ufficio Traffico sono stati istituiti, da lunedì 16 marzo 2026, divieti di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 7 alle 17 o sino a cessate esigenze sulle seguenti strade:

• via Leonardo da Vinci (da uscita sottovia Alvisi sino a intersezione con viale Marconi) e via Barbarisco (ambo i lati della carreggiata);

• via Violante e tratto di carreggiata a ridosso recinzione da via Violante a via Foggia-via Parrilli;

• via Foggia da intersezione rotatoria sino al civico n. 8 ambo i lati della carreggiata.

La ditta esecutrice gestirà tutte le misure necessarie per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Obblighi e divieti, con chiusura parziale della carreggiata e sensi unici alternati, seguiranno lo stato d’avanzamento dei lavori.

Si chiede ai cittadini la consueta collaborazione per gli eventuali disagi.