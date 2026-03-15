Una mattinata dedicata al benessere, all’ascolto e alla condivisione ha coinvolto sabato 14 marzo gli alunni delle classi quarte A e B del plesso “S. Domenico Savio” dell’Istituto Comprensivo Pietro Mennea di Barletta.

Nell’Aula Immersiva della scuola si è svolto l’incontro conclusivo del progetto “Allenare la felicità a scuola”, un percorso educativo pensato per aiutare i bambini a riconoscere e gestire le proprie emozioni attraverso attività di respirazione, movimento consapevole e momenti di condivisione.

L’iniziativa, ideata dall’insegnante Mariella Rinaldi e realizzata con il supporto delle docenti Milena Piazzolla e Stefania Fiorentino, ha coinvolto anche i genitori degli alunni, invitati a partecipare attivamente alle attività insieme ai propri figli.

Durante l’incontro i partecipanti hanno sperimentato esercizi di respirazione, semplici pratiche di movimento e momenti di rilassamento, con l’obiettivo di promuovere un clima di classe basato sull’ascolto, sul rispetto reciproco e sulla collaborazione. Il percorso ha inoltre valorizzato l’importanza del non giudizio e dell’errore come opportunità di crescita.

Il progetto ha ricevuto il sostegno della dirigente scolastica Gabriella Catacchio, che promuove iniziative educative orientate alla crescita integrale degli alunni e al rafforzamento dell’alleanza educativa tra scuola e famiglie.

La mattinata si è conclusa con un momento simbolico di condivisione tra bambini, genitori e insegnanti, segno di una comunità scolastica che cresce insieme attraverso l’ascolto, la partecipazione e la cura delle relazioni.