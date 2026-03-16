L’Amministrazione comunale di Barletta ha aderito con proprio patrocinio, domenica 15 marzo, alla “Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla”, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dedicata alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui DCA, i disturbi del comportamento alimentare.

Per la circostanza la facciata del teatro Curci, uno dei simboli del patrimonio monumentale cittadino, è stata illuminata nelle ore serali di lilla, colore simbolo dell’iniziativa a carattere nazionale. La Giornata del Fiocchetto Lilla ha così rappresentato, anche per la comunità locale e l’intera provincia di Barletta Andria Trani, un’importante occasione per accrescere la consapevolezza sull’attualità della tematica in argomento e per favorire, grazie alla sponda istituzionale, una cultura più attenta al benessere psicofisico dell’individuo, con il decisivo contributo offerto dall’informazione, dalla prevenzione e dall’appropriata assistenza nelle strutture dedicate.