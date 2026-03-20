«E’ con grande orgoglio e soddisfazione che saluto l’ingresso in Azione di Enzo Di Gregorio». Così il Segretario regionale di Azione, Ruggiero Mennea.

«Enzo, già Consigliere regionale e attualmente Consigliere comunale di Taranto, è un uomo serio, onesto e competente. È un politico capace con grande senso delle istituzioni. Nella sua esperienza in Consiglio regionale vissuta insieme ha presieduto la II Commissione ed è stato responsabile di progetto per i Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026. La sua esperienza e la sua capacità costituiscono un grande valore aggiunto per il nostro partito, a livello regionale e locale, rendendolo ancora più attrattivo e in grado di rappresentare al meglio le istanze della nostra comunità.

Enzo Di Gregorio esporrà le ragioni della sua scelta in una conferenza stampa – che si terrà domani 21 marzo a Taranto, quartiere Talsano, presso la Corte Lo Jucco, in Corso Vittorio Emanuele n. 43, alle ore 18,30. Alla conferenza stampa parteciperanno, oltre al sottoscritto, il Segretario nazionale di Azione Carlo Calenda (in collegamento), il Vicesegretario nazionale Ettore Rosato, la Commissaria e Consigliere provinciale Angelita Salamina, l’Assessora comunale Federica Stamerra e sarà moderata dal Commissario cittadino Tommaso Lucarella», conclude il Segretario Mennea