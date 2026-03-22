L’Associazione culturale Krass annuncia con grande soddisfazione la vittoria del bando “Per Chi Crea” 2025, promosso dal Ministero della Cultura e gestito da SIAE, con il progetto di residenze artistiche intitolato RICONNESSIONI. Il collettivo, composto dalle artiste e performer Stefania D’Onofrio, Elisabetta Lauro e Dania Mansi, entra con questo progetto nella cinquina nazionale del settore artistico Danza, categoria “Professionalizzazione degli artisti”.

RICONNESSIONI nasce con l’obiettivo di sostenere la crescita artistica e professionale di giovani artiste e artisti under 35, originari della provincia BAT e della provincia di Bari, che negli anni hanno lasciato il territorio per formarsi e lavorare in contesti nazionali e internazionali. L’iniziativa intende favorire un ritorno temporaneo nei luoghi d’origine, trasformando la distanza geografica in un’opportunità di scambio, rinnovamento creativo e riattivazione della memoria culturale, con particolare attenzione ai temi della connessione e dell’appartenenza.

Il programma prevede sei residenze artistiche, distribuite tra la primavera e l’autunno 2026. Le artiste e gli artisti selezionati avranno a disposizione nove giorni di lavoro retribuito in sala per sviluppare progetti di ricerca o produzione coreografica. Le residenze si svolgeranno negli spazi di tre scuole di danza del territorio – Invito alla Danza, Il Palcoscenico e Teatrodanza – partner del progetto, che contribuiranno attivamente alla realizzazione delle opere.

Durante le residenze, le/i partecipanti saranno affiancati dalle tutor del collettivo KRASS, che accompagneranno il processo creativo attraverso un’analisi tecnico-artistica e il supporto alla messa in scena. Le artiste e gli artisti coinvolti terranno inoltre una masterclass gratuita rivolta alle allieve e agli allievi delle scuole di danza, favorendo un importante scambio tra professioniste/i e nuove generazioni. Gli esiti delle residenze saranno presentati al pubblico in due momenti distinti:

Primavera 2026: tre progetti saranno presentati all’interno del Festival Azioni in Danza, giunto alla sua XIII edizione, nella sala della Comunità (Chiesa di S. Antonio), allestita come spazio performativo. I lavori esploreranno il tema delle connessioni, valorizzando il ritorno artistico nei territori di origine.

Autunno 2026: gli altri tre progetti saranno dedicati alla riqualificazione urbana attraverso l’arte, con performance pensate per lo spazio pubblico e realizzate in una piazza individuata come area di intervento culturale.

Attraverso RICONNESSIONI, il Collettivo Krass rafforza il proprio impegno nella promozione della danza e del teatrodanza, nella valorizzazione delle e dei giovani artiste/i e nella rigenerazione culturale dei territori. Il progetto porta nel contesto sociale il dispositivo della residenza artistica, offrendo tempo, spazio e tutoraggio qualificato, insieme a una retribuzione economica a tutela della dignità del lavoro.

In un contesto in cui è sempre più urgente creare spazi di confronto e riflessione, ospitare una residenza artistica significa investire nella creatività come risorsa capace di generare valore, relazioni e sviluppo per la comunità, contribuendo a rendere il territorio più dinamico, inclusivo e culturalmente vivo. Maggiori informazioni e dettagli sull’apertura della call per artisti sono disponibili sui canali ufficiali dell’associazione e prossimamente del Festival. Info: 327 5458920 – [email protected] RICONNESSIONI è un progetto realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.