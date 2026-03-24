Un’affermazione di altissimo profilo culturale quella ottenuta dal Liceo Classico Statale “Alfredo Casardi” di Barletta. L’alunno Carmine Milici della classe IV A ha conquistato il primo posto nella XV edizione dell’Ἀγὼν Ταραντῖνος / Certamen Tarentinum – “Premio Adolfo Federico Mele”, la prestigiosa competizione nazionale di traduzione dal greco svoltasi a Taranto.

La partecipazione all’evento è stata fortemente sostenuta dalla Dirigente Scolastica, Serafina M. S. Ardito e dal dipartimento di discipline umanistiche, che ne ha curato l’organizzazione. Il successo dello studente del Casardi brilla in una delle gare più selettive del panorama scolastico italiano, dedicata quest’anno all’analisi e all’esegesi delle opere di Polibio.

La commissione esaminatrice presieduta dal prof. Totaro e dalla prof.ssa Drago, docenti dell’Università di Bari, ha lodato l’elaborato del vincitore con parole di grande ammirazione, definendo la sua traduzione “appropriata e molto scorrevole”, capace di cogliere appieno il significato profondo del testo originale. Nella motivazione ufficiale si legge come lo studente abbia messo in luce “ottime conoscenze e competenze linguistiche, oltreché apprezzabili capacità interpretative”, rispondendo ai quesiti con una preparazione storico-letteraria solida e sicura.

Il successo di quest’anno non è un caso isolato, ma segna un vero e proprio record per l’istituto barlettano: il Liceo “Casardi” ha infatti vinto per ben tre volte il primo premio in questa prestigiosa gara, centrando uno storico “bis” consecutivo nelle edizioni 2025 e 2026.

«Vincere per due anni di seguito e collezionare tre primi posti totali in un Certamen di questo livello è un risultato straordinario – commentano i docenti -. Dimostra la continuità di un metodo didattico che mette al centro l’eccellenza e l’amore per il mondo classico».

L’Ἀγὼν Ταραντῖνος, nasce dalla collaborazione tra il Liceo Statale “Archita” di Taranto, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e la Delegazione tarantina dell’AICC, con il prestigioso patrocinio della Consulta Universitaria del Greco (CUG).

Con questa vittoria, il Liceo “Casardi” si conferma una vera eccellenza nazionale, capace di formare studenti in grado di dialogare con i giganti del pensiero antico e di dominare le sfide culturali più complesse.