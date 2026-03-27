Il Sindaco Cosimo Cannito ha incontrato a Palazzo di Città una delegazione di studenti internazionali partecipanti ai programmi didattici del Centro di Intercultura di Trani.

Per gli ospiti, provenienti da Turchia, Paraguay, Ungheria, Argentina, Giappone, Brasile, Thailandia, Colombia, Costa Rica e Cile, un’occasione di incontro con gli omologhi del territorio locale dove hanno avuto la possibilità di vivere esperienze formative in nuove famiglie, frequentare altri istituti scolastici, conoscere in generale nuovi luoghi e stili di vita nell’ambito di un programma molto intenso intitolato “Federico II: Storia, cibo e cultura pensato per far conoscere e vivere il tesoro del territorio”.

Il primo cittadino di Barletta, augurando loro un avvenire radioso e foriero di soddisfazioni, ha sottolineato l’importanza, nelle future dinamiche della società civile, dell’integrazione e del multiculturalismo ispirati ai valori di civile convivenza.