Portare il cinema nel quartiere, in modo accessibile, continuativo e di qualità: è questa l’idea alla base del Cineforum promosso dall’Ambulatorio Popolare presso l’Auditorium Sacra Famiglia, che ogni venerdì alle 19:30 propone proiezioni aperte alla cittadinanza, con ingresso libero e offerta volontaria a sostegno delle attività sociali.

Si tratta di un’iniziativa nuova per Borgovilla: un vero e proprio spazio di cinema condiviso, stabile nel tempo, che restituisce al quartiere un luogo di visione, confronto e comunità. Non una semplice programmazione, ma un progetto culturale che mette al centro la possibilità di incontrarsi intorno a film capaci di raccontare il presente, interrogare le relazioni e offrire uno sguardo diverso sulla realtà.

All’interno di questo percorso si inserisce la rassegna “Il lato comico delle cose serie”, composta da sei commedie contemporanee provenienti da contesti diversi — dall’Italia alla Francia fino al cinema internazionale — accomunate da un tratto preciso: usare il linguaggio della leggerezza per affrontare temi profondi, legati alla vita quotidiana, alle relazioni, all’identità e alla ricerca di equilibrio.

La commedia, in questa prospettiva, non è evasione, ma strumento di osservazione. È il luogo in cui il riso nasce dall’imperfezione, dall’errore, dall’incontro tra aspettative e realtà. I film selezionati raccontano personaggi alle prese con legami instabili, scelte difficili e piccoli disastri quotidiani, costruendo storie capaci di coinvolgere un pubblico ampio, senza rinunciare a uno sguardo intelligente.

Il prossimo appuntamento, in programma domani sera alle 19.30, propone una commedia del 2023 diretta da Nida Manzoor. Al centro della narrazione una giovane protagonista determinata e fuori dagli schemi, impegnata in un piano tanto improbabile quanto necessario: impedire il matrimonio della sorella maggiore, convinta che si tratti di una scelta sbagliata. Il film si muove tra dinamiche familiari, identità culturale e desiderio di autodeterminazione, alternando ironia, ritmo e invenzioni visive in una forma narrativa originale e contemporanea.

Il Cineforum dell’Ambulatorio Popolare si conferma così come uno spazio aperto, inclusivo e accessibile, dove il cinema torna a essere esperienza collettiva. Un’occasione per il quartiere di riscoprire il piacere della visione in sala, senza barriere economiche, e di costruire, attraverso la cultura, nuove forme di partecipazione.

Appuntamento ogni venerdì alle ore 19.30

Auditorium Sacra Famiglia

Ingresso libero – è gradita un’offerta per sostenere le attività dell’Ambulatorio Popolare