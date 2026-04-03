Pubblichiamo la nota stampa del sindaco Cosimo Cannito, il quale invita cittadine e cittadini ad assumere comportamenti responsabili e improntati alla tutela ambientale per le imminenti festività:

«In vista del consueto appuntamento con il relax, soprattutto in occasione della Pasquetta – afferma il Sindaco – sento il dovere di richiamare la comunità alla massima tutela ambientale, al rispetto delle strade e dei luoghi pubblici in generale che non devono essere trasformati in discariche. Esperienza insegna che in analoghe occasioni siamo stati purtroppo testimoni di spettacoli avvilenti, come è accaduto in spiaggia lo scorso anno durante la notte di San Lorenzo. Facciamo in modo che questa parentesi festiva sia utile per rasserenarci e costituisca l’opportunità per dimostrare la nostra crescita civile, evitando vandalismi e altre dimostrazioni di arretratezza, una volta per tutte.

Confido nelle barlettane e nei barlettani, di ogni generazione, affinché il mio personale appello non rimanga inascoltato e ciascuno possa essere, sempre, portatore di buoni esempi».