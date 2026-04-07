All’interno del festival DONNE – Plurale Femminile, uno degli appuntamenti centrali è rappresentato dal talk del pluripremiato fotografo abruzzese Roberto Colacioppo, autore della mostra fotografica “KINTSUGI”.

L’incontro, aperto al pubblico, si configura come un momento di dialogo, testimonianza e riflessione sui temi dell’arte, del corpo e della rinascita, con particolare attenzione alla prevenzione oncologica.

Nel corso dell’incontro, Roberto Colacioppo illustrerà la genesi del progetto KINTSUGI, un lavoro fotografico intenso e profondamente umano dedicato a donne che hanno affrontato interventi al seno a causa di tumore.

Attraverso immagini e narrazione diretta, l’autore guiderà il pubblico in un percorso che intreccia fotografia, esperienza personale e impegno sociale, restituendo dignità e forza alle storie delle protagoniste.

Interverrà inoltre Michele Ciniero, presidente della LILT BAT, che porterà una testimonianza sul tema della prevenzione.

KINTSUGI si configura come un progetto culturale e sociale di ampio respiro, che utilizza il linguaggio artistico per affrontare temi di grande rilevanza quali la prevenzione, l’accettazione del proprio corpo e la rielaborazione della malattia.

Ispirato all’antica tecnica giapponese del kintsugi — che valorizza le fratture ricomponendole con l’oro — il progetto diventa una potente metafora di resilienza: le cicatrici non vengono celate, ma trasformate in segni di valore.

Il talk si inserisce nel programma di DONNE – Plurale Femminile, festival multidisciplinare in corso a Barletta dal 7 marzo al 12 aprile 2026, a cura di Fidia Factory e con il patrocinio del Comune di Barletta.

Un progetto che trasforma i Sotterranei del Castello in un luogo di confronto, ricerca e produzione culturale, valorizzando le molteplici espressioni dell’identità femminile.