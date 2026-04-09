Nei giorni scorsi nella città di Barletta, sono proseguite le attività di distribuzione portate avanti sul territorio pugliese, a cura del gruppo di volontariato dell’associazione Dico No alla Droga Puglia.

Un’operazione molto apprezzata da cittadini e commercianti che hanno prontamente prestato le proprie attività per favorire la distribuzione. Inoltre, si sono resi disponibili anche diversi farmacisti creando delle esposizioni con dei box donati dall’associazione all’interno delle loro farmacie distribuendo così centinaia di opuscoli informativi gratuiti.

L’idea che il miglior deterrente per prevenire l’uso e l’abuso delle sostanze stupefacenti sia proprio la prevenzione, continua a portare grandi risultati, diffondendo una cultura di informazione e conoscenza. Un messaggio semplice quello trasmesso dagli stessi volontari con il materiale distribuito: La Verità sulla Droga.

Un grido alla vita sana e al benessere, che attraverso la sensibilizzazione si diffonde in tutte le città in cui i volontari sono attivi. Consapevolezza ed istruzione per un mondo sano ed una società felice. A questo scopo sono anche molti gli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’associazione di volontariato per lo scorso anno scolastico, con l’organizzazione di conferenze che hanno previsto approfondimenti e testimonianze direttamente negli istituti di formazione.

«L’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale è la droga” scriveva già negli anni Ottanta l’umanitario L. Ron Hubbard. Così i volontari dell’associazione hanno deciso di combattere contro questo elemento di distruzione sociale, portando avanti la loro campagna di informazione con tenacia».

Per maggiori informazioni visita il sito www.noalladroga.it o scrivi a [email protected].