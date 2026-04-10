Fare rete, migliorare l’esperienza turistica, connettere territori, servizi e opportunità. Con questo obiettivo, martedì 15 aprile 2026 alle ore 16.30, presso il Castello Svevo di Barletta, si terrà l’evento di presentazione di STEP – Puglia Imperiale Experience Pass, il progetto che punta a rafforzare l’attrattività della Puglia Imperiale attraverso un ecosistema integrato di piattaforma digitale, servizi per la mobilità sostenibile e coinvolgimento diretto degli attori del territorio.

L’incontro, dal titolo “Piattaforma digitale e smart mobility: un’opportunità di fare rete per migliorare l’esperienza turistica della Puglia Imperiale”, rappresenta un momento strategico di confronto e attivazione rivolto a istituzioni, amministrazioni locali, operatori turistici, imprese, associazioni di categoria, realtà culturali e stakeholder territoriali, chiamati a contribuire alla costruzione di un modello di accoglienza più accessibile, innovativo e coordinato.

STEP nasce infatti dalla convinzione che oggi la competitività di un territorio non dipenda soltanto dalla qualità del suo patrimonio, ma dalla capacità di mettere in connessione luoghi, esperienze, servizi e comunità. Per questo il progetto si propone di accompagnare la fruizione della Puglia Imperiale in modo nuovo, favorendo una mobilità più semplice e sostenibile e creando al tempo stesso una rete tra pubblico e privato capace di valorizzare in maniera integrata le eccellenze locali.

La piattaforma STEP è pensata come uno strumento al servizio del territorio: un’infrastruttura digitale in grado di rendere più immediato l’accesso a informazioni, itinerari, servizi e opportunità, ma anche di offrire visibilità e nuove occasioni di connessione agli operatori della filiera turistica, ricettiva, commerciale, culturale ed esperienziale. Un progetto che guarda dunque non solo ai visitatori, ma anche alla capacità del territorio di organizzarsi come sistema, generando collaborazioni, percorsi condivisi e nuove opportunità di sviluppo.

In questa prospettiva, l’appuntamento del 15 aprile non sarà soltanto una presentazione istituzionale, ma un’occasione concreta per avviare un dialogo con chi ogni giorno contribuisce alla vita economica, sociale e culturale della Puglia Imperiale. L’obiettivo è costruire una visione comune, capace di tenere insieme innovazione tecnologica, sostenibilità, accessibilità e valorizzazione delle identità locali.

Il progetto interessa i 13 comuni della Puglia Imperiale: Trinitapoli, Margherita di Savoia, Barletta, Trani, Bisceglie, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Corato, Andria, Castel del Monte, Spinazzola, Minervino Murge e Canosa di Puglia. Un territorio ampio, articolato e ricco di risorse, che STEP intende accompagnare verso una dimensione sempre più integrata, riconoscibile e competitiva.

L’evento si aprirà alle 16.30 con la registrazione dei partecipanti e il welcome coffee, proseguirà alle 17.00 con i saluti istituzionali, alle 17.30 con la presentazione del progetto STEP, dei suoi obiettivi, della strategia e delle azioni previste, e alle 18.00 con un confronto con gli stakeholder del territorio, moderato da Beppe Convertini. A seguire, alle 19.00, è previsto un aperitivo a buffet.

In una fase in cui i territori sono chiamati a ripensare i propri modelli di promozione e di accoglienza, STEP si propone come un’opportunità concreta per mettere a sistema energie, competenze e progettualità, rafforzando la capacità della Puglia Imperiale di presentarsi come destinazione sempre più accessibile, sostenibile e capace di offrire esperienze di qualità.

Per partecipare all’evento è possibile confermare la propria presenza scrivendo a [email protected].

DICHIARAZIONI: “STEP è un importante strumento per aumentare l’attrattività turistica del nostro territorio, – spiega il Presidente del Patto Territoriale Michele Patruno – facilitando l’accessibilità, l’accoglienza e la fruibilità non solo dei grandi attrattori turistici, ma anche delle tante destinazioni che vi gravitano intorno, spesso meno conosciute ma ricche di storia, cultura e identità. La Puglia Imperiale sarà un modello, dove ogni spostamento sarà più semplice, più rapido e più sostenibile.”