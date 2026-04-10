Parte venerdì prossimo “Il cinema per tutte e tutti”, la nuova rassegna cinematografica promossa dall’Ambulatorio Popolare di Barletta insieme all’associazione culturale Artinte, con la direzione artistica del regista barlettano Giuseppe Arcieri.

Un appuntamento settimanale, ogni venerdì alle 19:30 presso l’Auditorium Sacra Famiglia, con ingresso libero e contributo volontario, pensato per costruire una presenza continuativa e non occasionale attorno al cinema.

La rassegna è frutto della collaborazione tra l’Ambulatorio Popolare e Artinte, realtà attiva nella produzione e promozione culturale, e si sviluppa sotto la guida artistica di Giuseppe Arcieri, che firma una programmazione orientata a titoli riconoscibili ma capaci di aprire domande, spostare lo sguardo, coinvolgere pubblici eterogenei.

Il film di apertura propone una delle interpretazioni più sorprendenti di Jim Carrey, in un racconto che mette in crisi il confine tra realtà e costruzione, accompagnando lo spettatore dentro un percorso di consapevolezza e libertà personale.

Con questa rassegna, l’Ambulatorio Popolare consolida un lavoro che affianca alle attività sociali una proposta culturale stabile, utilizzando uno spazio di quartiere come luogo di produzione e fruizione culturale accessibile.

L’appuntamento è quindi fissato per ogni venerdì alle ore 19:30 presso l’Auditorium Sacra Famiglia. In allegato la locandina della rassegna.