Il Sindaco Cosimo Cannito invita automobilisti e motociclisti che percorrono il lungomare Mennea al massimo rispetto dei limiti di velocità nel tratto della controstrada da via Colombo a via San Samuele, aperta eccezionalmente al transito dei mezzi a causa dei lavori in corso.

«Importante ricordare – afferma il Sindaco – che siamo in presenza di un percorso pedonale provvisoriamente destinato al traffico veicolare. Pertanto, il rispetto del limite di velocità e in generale delle norme del Codice della Strada è fondamentale per tutelare la pubblica incolumità, in particolare delle persone che passeggiano o praticano attività sportiva in zona. Conto sulla massima attenzione, responsabilità e disciplina collettiva».