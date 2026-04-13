Si sono svolte ieri le elezioni provinciali nella BAT (elezioni di secondo livello che vedono al voto consiglieri comunali e sindaci della sesta provincia pugliese), per il rinnovo del consiglio provinciale. Urne chiuse alle 20 di domenica 12 aprile, le successive operazioni di spoglio hanno portato ai seguenti risultati:

per il centrodestra (6 seggi): Di Trani Pasquale, Glionna Bruna, Patruno Anna Marta, Vitrani Michele, Di Noia Pasquale, Preziosa Giorgia Maria;

per il centrosinistra (5 seggi): Bucci Lucia Marzia, Sanguedolce Gianluca, Todisco Vincenzo, Valente Edmondo, Quarta Vittorio Emanuele;

per Avanti con la BAT (1 seggio): Lattanzio Salvatore.

Ricordiamo che le elezioni provinciali riguardano solo la composizione del nuovo consiglio. Il presidente resta Bernardo Lodispoto.