Si è svolto ieri, presso il Castello Svevo di Barletta, l’evento di presentazione di STEP – Puglia Imperiale Experience Pass, registrando una partecipazione ampia e qualificata da parte di istituzioni, operatori del settore turistico, associazioni di categoria e stakeholder del territorio.

Un appuntamento che ha rappresentato non solo il lancio del progetto, ma anche un’importante occasione di confronto attorno a una visione condivisa: rafforzare l’attrattività della Puglia Imperiale attraverso un’offerta turistica più accessibile, connessa e competitiva.

Ad aprire l’incontro è stato il conduttore televisivo Beppe Convertini, che ha accompagnato il pubblico in un racconto coinvolgente del progetto, evidenziando il valore di un territorio straordinario per storia, paesaggi e identità e la necessità di dotarsi di strumenti innovativi per renderlo sempre più fruibile.

Nel corso dell’evento sono intervenuti per i saluti istituzionali Gennaro Cefola, Vice Sindaco di Barletta, Michele Patruno, Presidente del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino e Sindaco di Spinazzola, e Lucia De Mari, Assessora alla Cultura del Comune di Trani, sottolineando l’importanza di rafforzare la collaborazione tra territori per costruire un’offerta capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno.

Il progetto è stato approfondito da Marco Barone, Direttore del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, Gianni Dimopoli, strategist del progetto, e Marcella Sasso, responsabile del progetto.

Al centro, una piattaforma digitale integrata che connette mobilità e servizi turistici, offrendo a turisti e cittadini un unico punto di accesso per conoscere, scegliere e acquistare esperienze.

STEP nasce per rispondere alla frammentazione dell’offerta e alle difficoltà di accesso ai servizi, in particolare nelle aree meno connesse, integrando infomobilità, marketing territoriale ed e-commerce e generando nuove opportunità di crescita per gli operatori locali.

Tra gli elementi distintivi figurano l’introduzione di servizi di mobilità sostenibile, come il bike sharing diffuso su più Comuni, e strumenti digitali e contenuti multimediali pensati per rafforzare la visibilità delle imprese e delle esperienze del territorio.

Ampio spazio è stato dedicato al confronto con il sistema produttivo e associativo, con gli interventi di Massimiliano Del Core (Confagricoltura Bari-BAT), Michele Piccione (CNA), Antonio Caso (Associazione Il Meglio della Puglia), Luigi Ratclif (Casa Puglia Piemonte), Onofrio Giuliano (Distretto Puglia Federiciana) e Massimo Salomone (Confindustria Bari e BAT) e Rosario Di Donna (Ambasciatore del Gusto) dai quali è emersa una convergenza sull’importanza del progetto come leva di sviluppo e competitività.

STEP si propone come uno strumento capace di trasformare la Puglia Imperiale in una destinazione integrata, mettendo in rete i 13 Comuni di Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Margherita di Savoia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, valorizzandone il patrimonio diffuso.

In questo contesto, un ruolo centrale è affidato agli operatori turistici, culturali e commerciali, invitati ad aderire alla piattaforma per entrare in un sistema che offre maggiore visibilità e nuove opportunità di sviluppo.