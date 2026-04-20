Dopo il grande successo e l’ottimo riscontro ottenuto come concorrente nell’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle’, Paolo Belli torna protagonista anche a teatro con un nuovo allestimento di ‘Pur di far spettacolo’ che vede Anastasia Kuzmina aggiungersi al già collaudatissimo cast della commedia, composto da sette musicisti/attori che da anni accompagnano Paolo negli show.

Lo spettacolo, scritto ancora una volta insieme ad Alberto Di Risio, rappresenta l’evoluzione naturale di ‘Pur di fare commedia’, che nelle stagioni precedenti ha conquistato pubblico e critica registrando numerosi sold-out. In questa nuova produzione Paolo Belli amplia il racconto artistico e umano della propria carriera, alternando prosa, musica e momenti di ironia in un viaggio coinvolgente e autentico.

Con lui sul palco anche Anastasia Kuzmina, partner di ballo di Paolo Belli nella ventesima edizione di ‘Ballando con le Stelle’, che arricchisce lo spettacolo portando in scena un ulteriore elemento di energia e complicità artistica, tra gag e passi di danza.

In ‘Pur di far spettacolo’ storie e aneddoti esilaranti accompagnano il pubblico alla scoperta di personaggi a volte surreali, ma animati da una passione autentica e senza compromessi. Paolo racconta le mille peripezie vissute in tanti anni di carriera, tra provini a musicisti strambi ma geniali, colpi di scena, momenti di riflessione e i suoi grandi successi musicali.

Accanto a Paolo ed Anastasia, lo spettacolo vede la partecipazione di Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli. La regia è firmata da Alberto Di Risio.