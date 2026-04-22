Tutto è iniziato così. Tutto è finito, almeno per il momento, così: dal “XXI Settembre-Franco Salerno” di Matera… allo “Zaccheria” di Foggia. Nastro riavvolto, sino al 15 ottobre 2023. Matera – Città dei Sassi – prime “tracce” nelle faccende del Barletta di Marco Arturo Romano mentre i biancorossi – all’epoca del patron Mario Dimiccoli – sono in campo per sfidare la squadra lucana: i tifosi del Barletta replicano così, con questo eloquente striscione, alle indiscrezioni che raccontano di un sondaggio per acquisire le quote societarie dello stesso Romano, nel frattempo uscito con le “ossa rotte” dall’esperienza alla presidenza della Viterbese. Il 5 giugno dell’anno successivo, ad un mese esatto dall’epilogo più amaro della storia calcistica biancorossa (la retrocessione ad Angri in Eccellenza), Marco Arturo Romano viene presentato ufficialmente come nuovo presidente del Barletta, tra scetticismo, striscioni ostili e clima di totale contestazione.

Se li ricordano in pochi, in realtà, meno di due anni dopo. Il Barletta è tra i professionisti, dopo undici stagioni di spasmodica attesa. Festa allo “Zaccheria, al triplice fischio del successo contro l’Heraclea, e promozione in Serie C ottenuta con due giornate di anticipo.

Da Matera… a Foggia: in mezzo, due promozioni ottenute – dall’Eccellenza alla Serie C – una Coppa Italia Dilettanti vinta, un’altra mancata solo all’ultima curva. Questa è la storia di Marco Arturo Romano nella Città della Disfida. In due anni, è diventato il secondo presidente più vincente della storia del Barletta Calcio. Ed è una storia in biancorosso che non è ancora terminata.

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