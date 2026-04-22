Paolo Belli torna in teatro e lo fa con «Pur di far spettacolo», uno show a tutto tondo in programma domenica 26 aprile alle 18:30 al Teatro Curci di Barletta, unica data in Puglia, nell’ambito della 42ª Stagione Musicale di Cultura e Musica G. Curci – Ets. Un appuntamento che arriva dopo un tour che ha attraversato tutta l’Italia e che rappresenta l’evoluzione naturale del precedente «Pur di fare commedia», già apprezzato dal pubblico barlettano nelle stagioni precedenti.

Sul palco con lui ci sarà Anastasia Kuzmina, la ballerina che lo ha affiancato nella ventesima edizione di «Ballando con le Stelle». «Mi ha massacrato a Ballando con le Stelle» scherza Belli, che si definisce «masochista» per averla voluta accanto a sé anche in teatro. Al di là dell’ironia, l’artista ne sottolinea le doti poliedriche: «Anastasia canta bene e recita benissimo, ha collaborato anche con Carlo Verdone. Era giusto che la portassi con me perché racconta anche le cose buffe che sono successe a Ballando».

Lo spettacolo, firmato insieme ad Alberto Di Risio che ne cura anche la regia, alterna prosa, musica e momenti di pura ironia, raccontando in maniera «molto divertente, con un finale imprevedibile» la lunga carriera di Belli e gli aneddoti che l’hanno segnata. Uno su tutti: «Quando vado in giro per strada la gente invece di chiedermi una foto o un autografo mi saluta dandomi delle pacche forti sulla schiena. Non so perché hanno questo gesto d’affetto nei miei confronti dandomi delle pizze esagerate». Non mancano gli omaggi ai grandi maestri della musica italiana, da Jannacci a Carosone, né le sue hit più amate come «Sotto questo sole» e «Ladri di biciclette», proposte in una nuova veste coinvolgendo direttamente il pubblico.

Belli, artista versatile con oltre trent’anni di carriera tra musica, teatro e televisione, confessa di sentirsi davvero a casa solo sotto i riflettori: «Giù dal palco sono l’uomo più insicuro del mondo, ma quando sono sotto i riflettori è tutto molto chiaro e mi rassereno». Quanto a «Ballando con le Stelle», anticipa che tornerà nel dance show di Rai1, ma nel suo ruolo abituale: «Milly mi ha già detto che mi vuole al suo fianco per la prossima edizione, ma come ballerino ho già dato».

Completano il cast Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Curci in Corso Vittorio Emanuele 71, al numero 0883.332456, oppure online su Vivaticket. Per informazioni è possibile contattare anche l’Ufficio Teatro del Comune ai numeri 0883.578431 e 0883.578403 o l’Associazione Curci all’indirizzo [email protected].