Bar.S.A. S.p.A. ha accolto questa mattina 39 nuovi lavoratori che entreranno a far parte della squadra al servizio della città. Un momento di benvenuto formale ma anche di umana accoglienza, nel segno del lavoro, della trasparenza e di un rinnovato legame con il territorio.

L’assunzione di 39 nuove risorse rappresenta un passo significativo nel percorso di rafforzamento e qualificazione dei servizi offerti, ma anche un segnale concreto di crescita occupazionale per Barletta.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Barletta dott. Cosimo Cannito e tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione di Bar.S.A. che hanno voluto salutare personalmente i neoassunti, sottolineando il valore del percorso affrontato e l’importanza del ruolo che andranno a ricoprire.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha evidenziato con fermezza il merito e la trasparenza che hanno contraddistinto il concorso: ha ricordato come i candidati abbiano raggiunto questo risultato grazie esclusivamente alle proprie capacità, allo studio e all’impegno personale. Ha ribadito inoltre che la procedura si è svolta con il supporto di una commissione di altissimo livello e ha invitato i nuovi assunti «…a essere persone serie, leali e consapevoli del fatto che il loro lavoro rappresenta un servizio diretto alla comunità. Un richiamo forte all’orgoglio di operare per Barletta e alla responsabilità che ne deriva».

La Presidente del CdA di Bar.S.A., avv. Alessia De Finis, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando il percorso di rinnovamento intrapreso dall’azienda: una nuova immagine fondata su professionalità, impegno e senso di appartenenza. «Invito i nuovi operatori a prendere esempio da chi già lavora con dedizione, spronandoli a dare sempre qualcosa in più. Non vi nascondo l’emozione provata nel condividere questo momento con voi, riconoscendo i sacrifici affrontati e il valore di un traguardo conquistato con le proprie forze».

I cittadini, sempre più attenti alla qualità dei servizi, hanno mostrato di apprezzare l’intero iter notando l’assoluta correttezza nei vari step operativi. Ciò è stato reso evidente anche dalla mancanza di ricorsi a controprova dell’ottimo lavoro svolto dalla Commissione esaminatrice.