Si terrà domani venerdì 24 aprile al Teatro “Curci” di Barletta un Concerto della Orchestra di Fiati “V. Lamanuzzi” presieduta da Vito Lamanuzzi e con protagonisti Giuseppe Massaro come Capo Orchestra, il Maestro Alessandro Giusto come Direttore, Miryam Marcone come Soprano lirico, Federica Leone come cantante con la partecipazione dei ballerini Valentina Guglielmi e Miky Padovano. Suggestioni ed emozioni musicali assicurate, successi e classici di ieri e di oggi. Il concerto costituirà un omaggio a Nino Rota, Ennio Morricone ed alle icone della musica Pop italiana ed internazionale come Dionne Warwick, John Lennon, Whitney Houston, Maria Carey e tanti altri. Porta alle ore 20 e inizio dello spettacolo alle 20.30.