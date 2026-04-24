Barletta partecipa alla 732^ edizione della “Fiera di San Giorgio”, organizzata a Gravina in Puglia con l’obiettivo di unire “tradizione e innovazione tra cultura, territorio e sapori”. L’edizione corrente, promossa dall’Ente civico della località murgiana dal 23 al 26 aprile corrente, si sviluppa intorno alle principali filiere del territorio (agricoltura, artigianato, enogastronomia, turismo, giardinaggio e zootecnia) dando vita ad un programma articolato tra dibattiti, spettacoli e momenti di confronto su sviluppo e innovazione. Foltissima, come sempre, la presenza di visitatori ed espositori.

L’Amministrazione comunale di Barletta rappresenta “La città della Disfida” con uno stand di prodotti agroalimentari corredato da parentesi di animazione a cura delle Associazioni storico/culturali. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe Dileo, che hanno sottolineato l’opportunità di valorizzare Barletta al polo fieristico gravinese.

«La Fiera di San Giorgio – affermano – è un evento di accertato e tradizionale richiamo, attraverso il quale è possibile accrescere riconoscibilità e visibilità delle produzioni locali. Una prestigiosa vetrina per affermare la nostra enogastronomia insieme al patrimonio artistico/monumentale e alla storia cittadina, seguendo una logica istituzionale che punta a promuovere le eccellenze ad ampio raggio. Testimonia questo principio anche la partecipazione, pochi giorni or sono, al 58° Vinitaly, il salone internazionale dei vini e distillati di Verona, che abbiamo puntualmente patrocinato con entusiasmo. Doveroso, in definitiva, contribuire all’affermazione perentoria dei settori produttivi barlettani».