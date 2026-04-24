Barletta si prepara a vivere un momento di grande rilievo storico e spirituale con la conferenza che venerdì 24 aprile alle 18:30 aprirà ufficialmente il programma delle celebrazioni per il 750° anniversario della traslazione delle sacre spoglie di San Ruggero, vescovo di Canne e patrono della città. L’appuntamento si terrà nella Chiesa di San Ruggero ed è promosso dall’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie insieme al Capitolo della Cattedrale di Santa Maria Maggiore, al Comitato Feste Patronali «Barletta Civitas Mariae», al Coordinamento per il Culto dei Santi Patroni e al Monastero delle Benedettine di San Ruggero, con il patrocinio del Comune di Barletta.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di suor Annalucia Tonelli, badessa del Monastero delle Benedettine, e di don Francesco Fruscio, arciprete del Capitolo Cattedrale. L’introduzione sarà affidata a Riccardo Losappio, direttore dell’Ufficio diocesano Cultura e Comunicazioni sociali. La relazione principale sarà tenuta dallo storico Renato Russo, chiamato a offrire una lettura approfondita della figura di San Ruggero e del significato della traslazione delle sue reliquie, evento che nel corso dei secoli ha contribuito a consolidare la devozione e l’identità religiosa della comunità barlettana.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per riscoprire le radici storiche e spirituali della città, valorizzando la memoria di un santo che resta punto di riferimento per la fede e la tradizione locale, in apertura di una settimana di celebrazioni che si articolerà fino al 30 aprile.