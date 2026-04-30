Il Consiglio comunale è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per Martedì 5 Maggio 2026 con inizio alle ore 15,30 in seduta di prima convocazione e Mercoledì 6 Maggio 2026 con inizio alle ore 15,30 in seduta di seconda convocazione
Ordine del giorno
- Dimissioni di Scommegna Santa dalla carica di Consigliere comunale e surroga (proposta 45)
- Elezione del Vice presidente del Consiglio comunale (art. 9 del vigente Statuto comunale) (proposta 46)
- Ricomposizione commissioni consiliari del Comune di Barletta (proposta 47)
- Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza 2927/2025 (proposta 26)
- Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza 2932/2025 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari (proposta 27)
- Approvazione Regolamento comunale, area III settore Welfare, servizi scolastici e altri servizi alla persona, per la regolamentazione della procedura di coprogettazione con gli Enti del terzo settore (proposta 21)
- Raddoppio della tratta ferroviaria Andria-Barletta – Approvazione ai soli fini urbanistici del progetto di risoluzione plano – altimetrica dell’interferenza diffusa dell’acquedotto con il raddoppio ferroviario della linea Andria Barletta, in variante al vigente PRG, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 3/2005 e s.m.i..adozione della variante urbanistica. (proposta 30)
I lavori saranno trasmessi in in streaming live o on demand all’URL: barletta.consiglicloud.it.