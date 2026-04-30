“Ogni libro è una creatura viva”. Questo lo slogan/incipit del “Maggio dei libri” 2026 promosso dall’Amministrazione comunale aderendo all’evento nazionale targato Ministero della Cultura e Centro per il libro e la lettura. Dopo il prologo d’aprile dedicato alla figura di Pinocchio in occasione della Giornata mondiale del libro, la biblioteca “Sabino Loffredo” ha definito il programma di incontri ed attività che, quasi quotidianamente, polarizzerà la pubblica attenzione.

«Anche quest’anno – spiega l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli – il Maggio dei libri è espressione della volontà istituzionale di chiamare a raccolta la comunità sensibilizzando ogni generazione al fascino della lettura. La pluralità di temi e generi letterari calendarizzati ci avvicineranno alla conoscenza dell’universo libro che rappresenta, tutt’oggi, un veicolo insuperabile per studiare le infinite ramificazioni del sapere. Anche le iniziative collaterali accresceranno l’interesse della rassegna soprattutto nei giovanissimi che aspettiamo numerosi nelle nostre biblioteche». In dettaglio il programma del “Maggio”:

• Martedì 5, ore 18, Sala “A. Bernardini” Biblioteca Palazzo San Domenico. Presentazione del libro “La guarigione dell’anima” di Antonio Dibenedetto. (in collaborazione con l’Associazione Centro studi Barletta in rosa).

• Mercoledì 6, ore 18, Sala “A. Bernardini” Biblioteca Palazzo San Domenico. Presentazione del libro “Puglia, storie e misteri” dell’autore Michele Cristallo. In collaborazione con Archeoclub d’Italia APS.

• Giovedì 7, ore 17, Sala baby Biblioteca Palazzo San Domenico. “Coccole di mamma”, Letture animate a cura delle operatrici della biblioteca per bambini di età compresa da 0 a 18 mesi. In collaborazione con Euro & Promos. Prenotazione obbligatoria.

• Venerdì 8, ore 17, Sala baby Biblioteca Palazzo San Domenico. “Coccole di mamma”, Letture animate a cura delle operatrici della biblioteca per bambini di età compresa da 18 a 30 mesi. In collaborazione con Euro & Promos. Prenotazione obbligatoria.

• Sabato 9, ore 17, sezione ragazzi biblioteca “A. Kurdi (Parco dell’Umanità). “Una storia per te, mamma!” Letture animate a cura delle operatrici della biblioteca per bambini di età compresa da 4 a 7 anni. In collaborazione con Euro & Promos. Prenotazione obbligatoria.

• Sabato 9, ore 17, Biblioteca ex Cantina Sperimentale (Palazzina Reichlin). “Crush library! Conosciamoci davanti a un bel libro!” Un incontro speciale per conoscersi, condividere passioni e lasciarsi sorprendere dalle storie. In collaborazione con Euro & Promos. Prenotazione obbligatoria.

• Lunedì 11, ore 18, Sala “A. Bernardini” Biblioteca Palazzo San Domenico. “L’ufficiale sanitario di Barletta Michele Mauro (1843-1901): un eroe borghese”. Presentazione del libro di Michelangelo Filannino. In collaborazione con l’Associazione Italia Nostra.

• Martedì 12, ore 18, Sala “A. Bernardini” Biblioteca Palazzo San Domenico. “Giuseppe De Nittis. Ritratto d’artista in forma di parole”. Incontro con l’autore Giuseppe Lagrasta. In collaborazione con il comitato Dante Alighieri.

• Mercoledì 13, ore 11, Sala “A. Bernardini” Biblioteca Palazzo San Domenico. “Il sogno di Perseo e Medusa”. Presentazione del libro di Vittorio Grimaldi. In collaborazione con l’Associazione UNCI. Prenotazione obbligatoria.

• Giovedì 14 e venerdì 15 (ore 11), Sala Rossa “Palumbieri” del Castello. “L’odissea spiegata male”. Presentazione del libro e incontro con l’autore Francesco Muzzopappa. In collaborazione con la libreria Isolachenoncé.

• Giovedì 14, ore 18, Sala “A. Bernardini” Biblioteca Palazzo San Domenico. “Una vita in toga. Uomini e avvocati”. Presentazione del libro e incontro con l’autore Carmine Di Paola.

• Venerdì 15, ore 18, Sala “A. Bernardini” Biblioteca Palazzo San Domenico. “Il mistero di Capo Colonna”. Presentazione del libro e incontro con l’autore Giuseppe Tarantini.

• Sabato 16, ore 9-11, Sala “A. Bernardini” Biblioteca Palazzo San Domenico. “Le Bahamas dei dinosauri”. Presentazione del libro e incontro con l’autore Alfredo De Giovanni. In collaborazione con la libreria Isolachenoncé.

• Sabato 16, ore 17, Biblioteca ex Cantina Sperimentale (Palazzina Reichlin). “Una vita da farfalla”. Attività didattica per bambini di età da 4 a 7 anni. In collaborazione con Euro & Promos. Prenotazione obbligatoria.

• Lunedì 18, ore 18, Sala Emeroteca Biblioteca Castello. “Bibliofarmacia letteraria”. Inaugurazione del nuovo spazio dedicato al potere curativo dei libri. In collaborazione con Euro & Promos.

• Mercoledì 20, ore 18, Sala “A. Bernardini” Biblioteca Palazzo San Domenico. “All’improvviso una valle”. Presentazione del libro e incontro con l’autrice Teresa Caricola. In collaborazione con l’Associazione culturale “Letti di piacere” e “Presidio del libro”.

• Giovedì 21, ore 9/11. Sala “A. Bernardini” Biblioteca Palazzo San Domenico. “Brutto anatroccolo a chi?”. Presentazione del libro e incontro con l’autrice Giuditta Campello. In collaborazione con la libreria Isolachenoncé.

• Giovedì 21, ore 18. Sala “A. Bernardini” Biblioteca Palazzo San Domenico. “Future memories”. Presentazione del libro e incontro con l’autore Francesco Lotoro. In collaborazione con la Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria.

• Venerdì 22, ore 18. Sala “A. Bernardini” Biblioteca Palazzo San Domenico. “Le nostre storie”. Presentazione del libro e incontro con l’autrice Maria Francavilla. In collaborazione con Editrice Rotas.

• Sabato 23, ore 17, sezione ragazzi Biblioteca “A. Kurdi (Parco dell’Umanità). “Il giardiniere dei sogni”. Letture animate a cura delle operatrici della biblioteca per bambini di età compresa da 6 a 9 anni. In collaborazione con Euro & Promos. Prenotazione obbligatoria.

• Martedì 26, ore 18, Sala “A. Bernardini” Biblioteca Palazzo San Domenico. “Brand Identity. Pinacoteca Giuseppe De Nittis”. Presentazione dello studio sul brand identity per la Pinacoteca De Nittis dell’autrice Rosa Colonna. In collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia, sezione “Salvatore “Santeramo”.

• Mercoledì 27, ore 18, Sala “A. Bernardini” Biblioteca Palazzo San Domenico. “Storia della Biblioteca Sabino Loffredo”. Presentazione del libro di Renato Russo. In collaborazione con Editrice Rotas.

• Giovedì 28, ore 9, Sala “A. Bernardini” Biblioteca Palazzo San Domenico. “Librogame. Calcio. Il torneo dei campioni”. Presentazione del libro e incontro con l’autore Luca Tebaldi. In collaborazione con la libreria Isolachenoncé.

• Venerdì 29, ore 18. Biblioteca ex Cantina Sperimentale (Palazzina Reichlin). “Amore quanto basta”. Presentazione del libro e incontro con l’autrice Alessandra Colucci. In collaborazione con Euro & Promos.

• Sabato 30 (sino alle ore 8 del giorno dopo). “Una notte in biblioteca”, presso la Biblioteca comunale “Loffredo” (Castello).

Iniziativa rivolta ai bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni con spettacolo teatrale, attività di laboratorio creativo e letture animate, visita guidata notturna alla biblioteca e pernottamento nella medesima struttura. Max 25 partecipanti con iscrizione obbligatoria dal 18 al 23 maggio presso la sede della biblioteca al Castello. In collaborazione con Euro & Promos.

N.B. per info e prenotazioni 334 1280374 oppure [email protected].