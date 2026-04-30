Il Nucleo Guardia Ambientale Sezione di Barletta ODV, annuncia con particolare soddisfazione il raggiungimento di rilevanti traguardi istituzionali, frutto di un percorso fondato su impegno costante, formazione qualificata e presenza attiva sul territorio. In tale contesto, si comunica l’ottenimento dei decreti per l’abilitazione delle Guardie Provinciali G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie) entrando a far parte del Raggruppamento Provinciale, riconoscimento che certifica ufficialmente la preparazione, la competenza e l’idoneità operativa dei volontari impegnati quotidianamente nella tutela ambientale e nel rispetto della normativa vigente.

A ciò si aggiunge l’inserimento nel Dipartimento Protezione Civile Regione Puglia, ulteriore attestazione del valore organizzativo e della credibilità acquisita dal Nucleo, che ne rafforza il ruolo quale presidio qualificato a supporto della collettività e delle istituzioni.

Questi importanti risultati rappresentano non soltanto un punto di arrivo, ma soprattutto una solida base di partenza per un’azione sempre più incisiva nella salvaguardia della intera provincia di Barletta Andria Trani, nella prevenzione dei rischi ambientali e nella promozione della cultura della legalità e del rispetto dell’ambiente. Il Nucleo Guardia Ambientale Sezione di Barletta ODV si pone oggi come una realtà strutturata, competente e pronta a contribuire in maniera sinergica alle esigenze del territorio. In tale prospettiva, appare auspicabile che tutte le componenti istituzionali e amministrative locali sappiano cogliere appieno il valore di questo percorso, riconoscendo e valorizzando le potenzialità operative e collaborative offerte da una presenza così qualificata.

Rafforzare il dialogo e la cooperazione tra enti e realtà operative rappresenta, infatti, un’opportunità concreta per elevare ulteriormente i livelli di tutela ambientale e di sicurezza, nell’interesse esclusivo della comunità. Il Nucleo continuerà ad operare con senso di responsabilità, spirito di servizio e piena disponibilità al confronto e alla collaborazione istituzionale.