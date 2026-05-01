Si comunica che, a partire dalle ore 00:01 di lunedì 4 maggio 2026, sarà operativo il nuovo assetto gestionale del Servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS). Il servizio garantisce una risposta immediata a situazioni di emergenza e fragilità estrema, operando ininterrottamente su tutto il territorio comunale.
Per segnalare situazioni di disagio sociale o richiedere un intervento urgente, i nuovi recapiti sono:
– Numero Verde (H24): 800 661 578
– E-mail: [email protected]
– Gestione: ATI – Solidarietà e Lavoro / Il Sorriso Società Cooperativa Sociale ONLUS / Moby Dick ONLUS.
Continuità e trasparenza nel passaggio di consegne Per garantire la massima chiarezza durante la transizione, si specifica che l’operatore uscente (Cooperativa Sociale Shalom) cesserà le proprie attività e disattiverà il precedente numero verde (800 174 272) alle ore 23:59:59 di domenica 3 maggio 2026.
Che cos’è il PIS e come funziona
Il Pronto Intervento Sociale è una “sentinella” attiva sul territorio, volta a contrastare l’emarginazione e il degrado. Il servizio si attiva tramite segnalazioni provenienti da cittadini, Forze dell’Ordine o altri enti che vengano a conoscenza di persone in stato di necessità. Le principali funzioni del servizio includono:
– Reperibilità h24: Risposta immediata tramite numero verde per ogni emergenza sociale. Decodifica del bisogno: Analisi tempestiva della segnalazione e orientamento verso i servizi territoriali competenti.
– Intervento in loco: Ove necessario, gli operatori intervengono direttamente sul posto o presso il domicilio del segnalante per una valutazione rapida e l’attivazione dei primi aiuti.