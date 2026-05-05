“La vera civiltà di una comunità si misura dalla sua capacità di includere e garantire dignità a ogni cittadino: lo abbiamo ribadito nella tappa barlettana della Carovana per l’Autonomia organizzata dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI)”.

E’ quanto dichiara in una nota il senatore Dario Damiani, presente all’evento svoltosi ieri pomeriggio, 4 maggio, a Barletta nella chiesa di San Michele. “Uno dei momenti più significativi dell’incontro è stata la presentazione del radiofaro LETIsmart, un dispositivo tecnologico all’avanguardia progettato per migliorare la mobilità e la sicurezza delle persone con disabilità visiva nell’orientamento urbano. Un’innovazione al servizio della persona, un salto di qualità importante per l’autonomia quotidiana: non solo uno strumento tecnico, ma una chiave che apre nuove possibilità di movimento, riducendo i pericoli e aumentando la fiducia in sé stessi”, prosegue il senatore Damiani.

“Questi progetti che coniugano welfare e ricerca scientifica a servizio dell’inclusione vanno sostenuti con determinazione. Dobbiamo garantire che queste tecnologie siano accessibili e che le nostre città diventino sempre più ‘smart’ e a misura di tutti. Ringrazio l’UICI per la costante azione di sensibilizzazione: la Carovana per l’Autonomia è un’iniziativa preziosa, che ci rammenta che l’abbattimento delle barriere, fisiche e sensoriali, è una priorità politica e umana non rinviabile”.